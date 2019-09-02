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02 Eylül 2019 Pazartesi 10:03:43 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:05:05

Sağlık Bakanlığı doktor atama başvuruları saat kaça kadar yapılır? Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman 2019?

Sağlık Bakanlığı doktor atama kurası için başvuru dönemi bugün sona eriyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, "Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman 2019 yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapıyor. Boş kadrolara müracaat etmek isteyip henüz başvuru yapmamış adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan doktor atama başvuruları bugün sona eriyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar atamaların yapılacağı tarihi merak ediyor. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar ise, başvuru adımları hakkında araştırma yapıyor. Adaylar Sağlık Bakanlığı doktor atama başvuruları saat kaça kadar yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMASI İLAN METNİ
 

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMA BAŞVURULARI SAAT KAÇA KADAR YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması için başvurular geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Münhal kadrolar yayımlanmış olup; tercih başvuruları bugün akşam saat 18:00'e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.

DİKKAT:  88. Dönem Devlet hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı (Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı),  İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı), Adalet Bakanlığı (Adli Tıp Kurumu) için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI DOKTOR ATAMASI KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı doktor ataması kurası 11 Eylül 2019 Çarşamba günü yapılacak. Kura yeri ve saati ise (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek.

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