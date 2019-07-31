Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2019 atama şartları!

Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman yapılacak? merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek. Adaylar için Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu da bugün içerisinde ÖSYM saydasından erişime açıldı. Sağlık Bakanlığı 2019 atama şartları ile ilgili bilgiler de kılavuz içerisinde yer aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA ŞARTLARI

1- Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

2- Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

3- Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır.

4- Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda memur olmak isteyen adaylar tercihlerini, 7-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Bu süre uzatılmayacak.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

KİMLER ŞAHSEN BAŞVURU YAPACAK?

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.



Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.