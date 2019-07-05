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05 Temmuz 2019 Cuma 09:40:00 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:41:47

Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı şartları

Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı şartları neler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, az önce yaptığı son dakika açıklamasında daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini dile getirdi. Sağlık Bakanlığı atamaları ve Sağlık Bakanlığı personel alımları hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı şartları neler? yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı atamaları ve Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı hakkında tüm detayları sizler için derledik. İşte tüm detaylar... 

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARI NE ZAMAN? 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce söz verilen personel atamalarına başlanılacağını duyurdu. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasının gerçekleştirileceğini dile getirdi.

İlk etapta 6 bin 835 hemşire, 1000 ebe, 3000 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi olan kişiler KPSS puanıyla atanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
Sağlık Bakanlığı son dakika personel atamaları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı 2019

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

 

 

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