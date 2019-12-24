Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı farkı branşlarda toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla alım yapıyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Adaylar, KPSS 2019/7 tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Sonuçların açıklanacağı günü bekleyenler, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sağlık Bakanlığı KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KPSS 2019/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2019/7 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS 2019/7 tercih sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.

SAĞLIK BAKANILIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

Bakan Koca, sözleşmeli personel alımı için kadroları "7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız" şeklinde sıraladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ YAPILDI

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada “Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.” denildi.