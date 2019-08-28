Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 belli oldu! KPSS Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları 2019 belli oldu. Merakla beklenen atamalar gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Sağlık Bakanlığı'nın alımlarına müracaat eden adayların heyecanla beklediği sonuçlar açıklandı. ÖSYM yayınladığı duyuru ile Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarını erişime açtığını duyurdu. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılıyordu. Sağlık Bakanlığı atama sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

ÖSYM SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI DUYURUSU

KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren erişime açıldı.

KPSS-2019/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanabilir.

YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

ÖSYM, toplam 141 bin 835 kişinin tercih yaptığını açıkladı. ÖSYM, ortaöğretim alanında 35 bin 260, ön lisans alanında 54 bin 370, lisans alanında ise 52 bin 205 kişinin tercih yaptığını duyurdu. Tercihler kapsamında 12 bin kişinin yerleştiğini duyuran ÖSYM, dağılımı ise ortaöğretim 2 bin 243, ön lisans için 2 bin 592, lisans için ise 7 bin 165 olarak açıkladı.

TERCİHLER 7-21 AĞUSTOS'TA YAPILDI

Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercihler 7 Ağustos 2019 tarihinde başladı, 21 Ağustos 2019 tarihinde sona erdi. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapıldı.