Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı atama kurası için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı atama kurası için başvurular 23 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan adaylar heyecanla atama kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün saat 10:00'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter Huzurunda çekilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçları bugün belli olacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra başvuru belgesini imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

4) Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5) Gönderilen belgelerin hangi sebeple olursa olsun Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

6) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 05 Kasım 2019 Salı – 11 Kasım 2019 Pazartesi saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

7) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8) Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

9) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

10) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2019 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA YENİDEN ATAMA KURASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)

3) 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.

4) Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir.