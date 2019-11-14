Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı

  • Bist 100
    104392
  • Dolar
    5,7680
  • Euro
    6,3564
  • Altın
    271,2290
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Arabasının yanına geldiğinde şoke oldu! 'Keşke yaksalardı' Arabasının yanına geldiğinde şoke oldu! 'Keşke yaksalardı'
İran: Bölge meseleleri bölge ülkeleri ve halkları tarafından çözülmelidir İran: Bölge meseleleri bölge ülkeleri ve halkları tarafından çözülmelidir
Kültür ve Turizm Bakanı: Milli Sarayları Müzekart kapsamına alıyoruz Kültür ve Turizm Bakanı: Milli Sarayları Müzekart kapsamına alıyoruz
Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı Didim'de 27 kaçak göçmen yakalandı
ALES sınavı ne zaman? ALES giriş belgeleri indirme ekranı haberimizde ALES sınavı ne zaman? ALES giriş belgeleri indirme ekranı haberimizde
FETÖ'ye 9 ilde operasyon! Muvazzaf rütbeliler gözaltında! FETÖ'ye 9 ilde operasyon! Muvazzaf rütbeliler gözaltında!
Bakan Varank: Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü Bakan Varank: Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü
Bakan Koca açıkladı: Özel bir daire başkanlığı kurulacak Bakan Koca açıkladı: Özel bir daire başkanlığı kurulacak
MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı
Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında Gaziantep'te terör operasyonu: HDP İl Başkanı gözaltında
Okullar ne zaman tatil olacak? Okullarda birinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? Okullarda birinci ara tatil ne zaman?
Uluslararası Ankara marka buluşmalarında geri sayım başladı Uluslararası Ankara marka buluşmalarında geri sayım başladı
Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,4 arttı Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre % 3,4 arttı
Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi
DEAŞ'ın hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silah çıktı DEAŞ'ın hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silah çıktı
Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye önerildi Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye önerildi
ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor: Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini alamadı ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor: Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini alamadı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nijerya U17'den beğendiği 4 futbolcuyu takip ediyor Fenerbahçe ve Beşiktaş, Nijerya U17'den beğendiği 4 futbolcuyu takip ediyor
Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı
Epilepsi nöbetinde yandılar Epilepsi nöbetinde yandılar
İngiltere Premier Lig'de Domagoj Vida'yı isteyen takım sayısı 4'e çıktı İngiltere Premier Lig'de Domagoj Vida'yı isteyen takım sayısı 4'e çıktı
Arsene Wenger, FIFA'nın global futbol gelişimi bölümünün başkanlığına atandı Arsene Wenger, FIFA'nın global futbol gelişimi bölümünün başkanlığına atandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Kasım 2019 Perşembe 09:48:57 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 09:52:53

Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı atama kurası için başvurular 23 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan adaylar heyecanla atama kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı atama kurası ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor...

Sağlık Bakanlığı atama kurası için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı atama kurası için başvurular 23 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruda bulunan adaylar heyecanla atama kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sağlık Bakanlığı atama kurası saat kaçta? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası bugün saat 10:00'da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter Huzurunda çekilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI SORGULAMA EKRANI

 

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2019 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçları bugün belli olacak. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2) Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

3) Adaylar PBS üzerinden başvurusunu kesinleştirdikten sonra başvuru belgesini imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

4) Elden yapılacak teslimler, bizzat başvuru sahibi tarafından veya noterlerce vekâlet verilen kişiler tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.

5) Gönderilen belgelerin hangi sebeple olursa olsun Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

6) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 05 Kasım 2019 Salı – 11 Kasım 2019 Pazartesi saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

7) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.

8) Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.

9) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

10) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2019 YILI 3. DÖNEM İLK DEFA YENİDEN ATAMA KURASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmuş ve 72 yaşından gün almamış olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedirler.)

3) 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle resen emekli edilerek sözleşmeli aile hekimi olarak görevine devam eden tabip ve uzman tabipler bu kuraya başvurabileceklerdir.

4) Yukarıdaki şartları taşımayanların kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ