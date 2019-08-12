Sağlık Bakanlığı alım tercihleri ne zaman son? Sağlık Bakanlığı alım tercih kılavuzu yayında

Sağlık Bakanlığı alım tercihleri ne zaman son? merak edilen konular arasında yer alıyor. Memur olmak isteyenler Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına nasıl başvuracağını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etmişti. Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapacak. Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak. Alımlar için ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek. Tecihler yayınlanan kılavuz doğrultusunda yapılabiliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ NE ZAMAN SON?

Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 31 Temmuz itibari ile erişime açılmıştı. Adaylar için tercih dönemi 07 Ağustos'ta başladı. Alımlar için son gün 21 Ağustos 2019 tarihi olarak belirlendi. Tercihler en son 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 23.59'da yapılabilecek. Adaylar, alım başvurularını internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebilecekler. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunması gerekiyor. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabiliyor. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabiiyor. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamyıor.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM ŞARTLARI NELER?

1- Adayların bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

2- Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

3- Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır.

4- Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.