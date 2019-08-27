Sağlık Bakanlığı alım sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı alım sonuçları nereden öğrenilecek? merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı'nın alımlarına müracaat eden kimseler heyecanla sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılıyor. Sağlık Bakanlığı alım sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için tercihler 7 Ağustos 2019 tarihinde başladı, 21 Ağustos 2019 tarihinde sona erdi. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapıldı. Kılavuzda, ilgili kurum tarafından atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3’de gösterildi. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı alım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilimiyor. Sağlık Bakanlığı alım sonuçları ile ilgili bir gelişme yaşanması halinde haberimizde yer alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ALIM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Memur olmak isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecek. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.