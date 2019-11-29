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29 Kasım 2019 Cuma 14:21:23 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 14:23:11

Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı yapıyor. Haberi gören vatandaşlar "Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı için kılavuz ÖSYM tarafından yayımlanacak. Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde..

Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı yapacağını açıkladı. 7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek. Bir önceki alımda aranan şartlar şu şekilde:

-18 yaşını tamamlamış 

-36 yaşından gün almamış, 

-Askerlik ile ilişiği bulunmayan

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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