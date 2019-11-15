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15 Kasım 2019 Cuma 11:42:55 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 11:44:16

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 atama yapacak! Sağlık Bakanlığı personel atamaları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 atama yapacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Haberi gören vatandaşlar Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kılavuzu ne zaman yayınlanacak? soruları gündemde en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 ataması ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

Sağlık Bakanlığı atamaları yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşları sevindiren haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Koca "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık" dedi. Haberi gören vatandaşlar "Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama kılavuzu ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 ATAMA NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

AA'nın haberine göre Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Şehir hastanelerine 25 yıllığına ne kadar ödeme gerçekleştirileceği ve CHP'nin bu konuya ilişkin iddialarının sorulması üzerine Koca, şehir hastanelerinin hızlı inşasının hızlı finansla mümkün olduğunu ve Kamu Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapıldığını hatırlattı.

Bu süreçte şehir hastaneleri konusunda tecrübeye sahip olduklarını ve genel bütçeden yapılabilirliğini düşünerek kendi imkanlarıyla yapmayı düşündüklerini kaydeden Koca, "Bu, yarın tekrar PPP modeliyle yapmayacağımız anlamına gelmez. Ama bugünkü tercihimiz bu hastanelerin yapımını genel bütçeden yapabilir olduğumuz. Artık edindiğimiz tecrübeyle bunu daha rahat yapabiliriz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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