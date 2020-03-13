Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası... Sağlık Bakanı Koca: Bir hastamızın daha testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Koca bir hastanın daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca: 'Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

İLK HASTANIN TAKİBE ALINAN ÇEVRESİNDEN

Bakan Koca attığı tweet'de şöyle dedi:

"Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."

(İHA-AA)