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03 Şubat 2020 Pazartesi 22:52:28 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 22:53:23

Sağlık Bakanı Koca'dan dünyaya Çin için dayanışma çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs konusunda tüm dünya, davet beklemeksizin Çin halkıyla dayanışma içerisinde olmalıdır. Çin halkının bu zorlu günlerinde yanlarında olduğumuzu, dostane duygularımızı teyiden bildiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (nCoV-2019) ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çin'de ortaya çıkan, ülke genelinde hızla yayılan ve dünyanın birçok farklı ülkesinde de görülen yeni tip koronavirüsün ağır tabloya ve ölümlere yol açtığını belirten Koca, yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalığın tüm dünyada küresel bir tehdit oluşturması nedeniyle endişeye neden olduğu, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel halk sağlığı acil durumu ilan edildiğini hatırlattı.

Koca, "DSÖ'nün bu acil durum ilanı, son 10 yıllık dönemde ilan edilen uluslararası nitelikte 5'inci acil durum olarak karşımıza çıkmıştır. DSÖ yaptığı küresel halk sağlığı acil durumu ilanı ile tüm ülkelere şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için sürveyanslarını geliştirmeyi, olağandışı akut solunum yolu enfeksiyonları ve pnömoni vakalarını dikkatle gözden geçirmeyi önermektedir. Üye ülkeleri, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) doğrultusunda sağlık acil durumlarına hazırlıklarını güçlendirmeye davet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyayı etkileme potansiyeli taşıyan bu tür virüs salgınları ile mücadelede tecrübeli bir kadronun yetiştirilmesinin ve dünya çapındaki salgınları önlemek ve bu salgınlara yanıt vermek adına kadronun hızlı müdahalesinin gerekliliğinin bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Koca, Türkiye'nin iyi yetişmiş sağlık profesyonelleri ve yaygın sağlık tesisleri ile önemli sağlık hizmeti sunum kapasitesine ve güçlü sağlık sistemine sahip bir ülke olduğunu belirtti.

Bakan Koca, Türkiye'nin bu kapasitesi ve geçmiş tecrübeleri ışığında ülkesini ve vatandaşlarını bu tehditten korumaya kararlı olduğunun altını çizerek, "Ancak bu kararlılık aynı zamanda bu sıkıntıdan muzdarip olan başta Çin olmak üzere diğer ülkelere de destek için önemli bir güç oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

"Çin halkının yanındayız"
Türkiye'nin zaman zaman dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan doğal afetlere müdahalede davet beklemeden ilk ulaşan ülkelerin başında geldiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Çinli meslektaşlarımız ve devlet yönetiminin en kısa sürede bu sorunu aşacaklarına inanıyoruz. Türkiye olarak kapasite ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız. Bu konuda Çin vatandaşlarının yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Çin hükümetinin bir kuşak bir yol inisiyatifinin yalnızca ticaret ve teknoloji alanında değil, sağlık alanında da ülkemizce destek gördüğünü ifade etmek isteriz. Küreselleşen, insan ve mal hareketlerinin son derece hızlandığı, mesafelerin kısaldığı günümüzde bu tür hastalıklarla ortak mücadele, sadece bir korunma güdüsü ile değil, insani hislerle yapılması gereken bir mücadeledir.

Koronavirüs enfeksiyonu konusunda da tüm dünya davet beklemeksizin Çin halkıyla dayanışma içerisinde olmalıdır. Buna benzer küresel sorunlarda, hatta yerel afet durumlarında bile imkanı olan ülkelerin yardım daveti veya çağrısı beklemeksizin, gücü oranında birlik ve dayanışma göstermeleri gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı olarak Çin halkının bu zorlu günlerinde yanlarında olduğumuzu, dostane duygularımızı teyiden bildiririz."

AA

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