Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Koronavirüste vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vaka olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, "Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yeni vaka sayısının 12 olduğunu belirterek, toplam vaka sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulundu.

AA