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26 Şubat 2020 Çarşamba 18:16:17 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 19:31:31

Sağlık Bakanı Koca: Yunanistan sonrası önlemler artırılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Koca; "Yunanistan sonrası önlemler artırılacak. Kum ve Meşhed geçmişi olanlar klinik ortamda gözlemlenecek." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sınır kapılarında koronavirüse yönelik oluşturulan sahra hastanelerindeki durumu yerinde inceleyeceğini bildirdi.

Koca, İran'dan getirilen Türk vatandaşlarına ilişkin, "Şu ana kadar ateş veya hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan İran'dan gelen yolcularla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Çin’den bildirilen vaka sayılarında azalma varken diğer ülkelerden bildirilen vaka sayılarında artış görülmektedir.

En son Yunanistan’da bir vakanın bildirilmesi komşularımızda vaka sayısının artması sebebiyle tedbirlerimizi yoğunlaştırmamız gerekmiştir.

Ülkemizde yürüttüğümüz tedbirler sayesinde ülkemizde hastalığa rastlanmamıştır.

Ama bundan sonrasında rastlanmayacağı anlamına gelmediğini söylemek istiyorum.

Bugün itibarıyla İran ile olan kara sınır kapılarımızda sahra hastanelerini oluşturup gelmek isteyen Türk vatandaşlarımızla ilgili 14 günlük karantina dönemini veya evde gözlem dahil olmak zere gelen kişilere anlatarak bu süreci devam ettirme yönünde bilim kurulunu bir yaklaşımı oldu.

Sınır kapışlarında alınan tedbirleri yerinde görmek üzere yarın hareket edeceğim. Tahran’dan ülkemize gelen vatandaşlarımızı iki merkezde gözlem altına aldık. Şu ana kadar hastalık bulgusu anlamında bir farklılık olmadığını özellikle söylemek istiyorum.

Öksürük ve boğaz ağırı olan hastalarımız vardı giderek artan bir sıkıntı kötüleşme olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Testlerin negatif çıktığını korona virüs hastası olmadıklarını özellikle söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönemde negatif çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Yedinci gününde tekrarlayıp gerektiğinde evde bu süreyi tamamlamak gibi bir görüş belirlendi.

Farklı illerde de şüpheli vakalardan numuneler alınmakta. Şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi olmadığını söylemek isterim.

YUNANİSTAN’DA KORONA VİRÜSE RASTLANMASI

Yunanistan’da 1 vaka olarak biliyoruz. Farklı bir tedbir alınmasına gerek olmadığını bilim kurulu ifade etti.

FARKLI İLLERDEKİ KORONA VİRÜS ŞÜPHELERİ

Sonuçların pozitif çıkan hiçbir ilimiz olmadı. Korona virüs vakasına rastlanmadı. Ama yarın pozitif olmayacağı anlamına gelmiyor.

HASTALIK HACCI ETKİLEYECEK Mİ?

Hac dönemine daha uzun bir süre olduğu için bilim kurulu bunu gündemine almadı. Hastalığın seyri bunu belirlemiş olacaktır.

DHA

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