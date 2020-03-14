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14 Mart 2020 Cumartesi 22:13:41 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 22:31:12

Sağlık Bakanı Koca ve Emniyet'ten koronavirüsü fırsat bilen hırsızlara karşı uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Emniyet Genel Müdürlüğü, "Virüs taraması" bahanesiyle dolandırcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk taramasının çat kapı değil, planlanarak yapıldığına dikkati çekerek "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs taraması kapsamında kötü niyetli kişilere karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Bakanlığın koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yaptığına dikkati çeken Koca, "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Sağlık Bakanlığından geldikleri iddiasıyla maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük dağıtımı yapanların, söz konusu malzemelerin kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenlerin, koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde koronavirüs taraması yapacağını beyan edenlerin, virüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenlerin evlere alınmaması gerektiği bildirildi. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek, koronavirüsten koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde Kovid-19 hastası olup olmadığını tespit etmek üzere bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili güncel ve güvenilir bilgileri Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edin."

EMNİYET DE UYARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü de aynı konuda yaptığı açıklamada, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Koronavirüs risk taraması, ALO 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetlerinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112, 155 ve 156'ya haber vermesini bekliyoruz."

AA

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