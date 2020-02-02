Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Wuhan'dan getirilen yolcularla ilgili "Bugün tetkikler yapıldı, numune sonuçları kısmen çıktı. Sonuçları çıkanlar şu an negatif. Sonuçların hepsi yarın çıkmış olacak." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesine ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." ifadelerini kullandı.
Sağlık ekiplerinin Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdiğini belirten Koca, "İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." diye konuştu.
(AA)
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