Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinin yapımından ve konseptinden vazgeçmeyeceğiz!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleriyle ilgili muhalefetin gerçekleştirdiği karalamaya yönelik açıklamaların doğru olmadığını belirtti. Şehir hastanelerin yapımından ve konseptinden vazgeçmeyeceklerini belirten Bakan Koca, "2023'ten önce 9 hastaneyi bitirmek üzere plan yaptık. Genel bütçede ona göre olacak." açıklamasında bulundu.
Şehir Hastaneleriyle ilgili muhalefet tarafından yapılan sistematik karalamaya yönelik açıklamalarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.
10 şehir hastanesinin hizmete girdiğini belirten Bakan Koca, 8 şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini, genel bütçeden yapılması planlanan 12 hastaneden 3'ünün proje ihalesine çıkıldığını bildirdi.
2023'TEN ÖNCE HEPSİ BİTECEK
Üç aylık süreçte kalan 9 hastanenin de proje ihalelerine çıkılacağını bildiren Koca, "2023'ten önce bu hastaneleri bitirmek üzere plan yaptık. Genel bütçede ona göre olacak." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim, sevdam" olarak ifade ettiği şehir hastanelerinin yapımının hız kesilmeden sürdürüleceğini vurgulayan Koca, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak bile, finansal model değişikliği olsa da şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.
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