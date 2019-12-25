Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinin yapımından ve konseptinden vazgeçmeyeceğiz!

Şehir Hastaneleriyle ilgili muhalefet tarafından yapılan sistematik karalamaya yönelik açıklamalarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

10 şehir hastanesinin hizmete girdiğini belirten Bakan Koca, 8 şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini, genel bütçeden yapılması planlanan 12 hastaneden 3'ünün proje ihalesine çıkıldığını bildirdi.

2023'TEN ÖNCE HEPSİ BİTECEK

Üç aylık süreçte kalan 9 hastanenin de proje ihalelerine çıkılacağını bildiren Koca, "2023'ten önce bu hastaneleri bitirmek üzere plan yaptık. Genel bütçede ona göre olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim, sevdam" olarak ifade ettiği şehir hastanelerinin yapımının hız kesilmeden sürdürüleceğini vurgulayan Koca, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak bile, finansal model değişikliği olsa da şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.