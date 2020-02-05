Sağlık Bakanı Koca: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında 1 yolcu hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca, Van'da meydana gelen çığ ile ilgili olarak, "Toplam hastanelerimize gelen yaralı sayısı 75 kişi oldu. Genel durumlarının iyi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahat, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

İstanbul'da gerçekleşen kazayla ilgili, "Yakın takipteyiz. 139 kişi hastanelerimize başvurdu. 1 hastamız için ameliyat söz konusu. Genel durumlarının iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir vatandaşımızın hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.