  • Bist 100
    85795.8
  • Dolar
    6,5547
  • Euro
    7,0589
  • Altın
    316,7020
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı
İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor İş Bankası şubelerinin çalışma saatleri değişiyor
Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı
Sağlık Bakanı Koca: (Koronavirüs) Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var Sağlık Bakanı Koca: (Koronavirüs) Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var
Kolombiya'daki hapishane ayaklanmasında 23 mahkum öldü Kolombiya'daki hapishane ayaklanmasında 23 mahkum öldü
Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı
Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli ticari ünitelere kira indirimi sağlanacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli ticari ünitelere kira indirimi sağlanacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5476'ya yükseldi
Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı tutuklandı Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı tutuklandı
Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan defin işlemleri ile ilgili açıklama Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan defin işlemleri ile ilgili açıklama
Rus doktorlar ülkede koronavirüsle ilgili gerçek durumun saklandığını iddia etti Rus doktorlar ülkede koronavirüsle ilgili gerçek durumun saklandığını iddia etti
Afganistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Afganistan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Türk Hava Yolları 5 yer dışında tüm yurt dışı seferlerini durdurdu Türk Hava Yolları 5 yer dışında tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor İspanya'da koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayılarındaki hızlı artış sürüyor
Kuzey Makedonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Kuzey Makedonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Marouane Fellaini'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı ABD'de koronavirüs vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı
Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı arttı Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı arttı
Bankta oturan yaşlılara su fırlattılar Bankta oturan yaşlılara su fırlattılar
Marius Sumudica "Koronavirüs abartılıyor" dedi, özel jetle Türkiye’yi terk etti Marius Sumudica "Koronavirüs abartılıyor" dedi, özel jetle Türkiye’yi terk etti
Terbiyesizler, bankta oturan yaşlılara su fırlattılar Terbiyesizler, bankta oturan yaşlılara su fırlattılar
İran'da 33 milyon yakın kişiye sağlık taraması yapıldı İran'da 33 milyon yakın kişiye sağlık taraması yapıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Mart 2020 Pazar 22:11:57 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 22:46:31

Sağlık Bakanı Koca: (Koronavirüs) Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin, "Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs nedeniyle bugün 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı bulunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün 9 kişinin vefat ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni hayatlar kaybedildiğini, vaka sayılarının arttığını belirtti.

"Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." ifadesini kullanan Koca, "Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var." bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca, "Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER