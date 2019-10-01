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01 Ekim 2019 Salı 21:01:00 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 21:22:42

Sağlık Bakanı Koca: Elektronik sigaranın satılması, yasaklı hale gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"(Ankara'daki hastanelerde ishal vakaları) İçme sularıyla ilgili belli aralıklarla birtakım tetkikler yapıyoruz. Son dönem bu hastalıkların olması nedeniyle tekrar tetkikleri genişlettik. İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığını, gelen hastaların sıklığında, sayısında geçen yıla göre ciddi, anlamlı bir farklılık olmadığını gördük."

"Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor."Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşın da katılımını sağlamak üzere fahri sigara denetçiliği de getiriyoruz."

"Sigarayla ilgili yeni bir çalışma var. Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanların verildiğini biliyoruz ve bunun istismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor."

AA

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