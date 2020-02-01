01 Şubat 2020 Cumartesi 12:25:01 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 12:26:20
Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarda bulunuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunuyor.
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