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02 Mart 2020 Pazartesi 16:33:51 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:23:56

Bakan Koca: Ülkemizde herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs (COVID-19) vakasıyla ilgili alınan kararları ve son gelişmeleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs (COVID-19) vakasıyla ilgili alınan kararları ve son gelişmeleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili olarak, "Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı." dedi.

Bakan Koca ayrıca koronavirüsün ülkemizde görülmesinin bir felaket anlamı taşımadığını ifade etti. Böyle durumda üledeki sağlık sistemimiz, durumu kontrol altında tutacak güçte olduğunu dile getirdi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 45 BİN

Her ne kadar vaka sayısında belirgin bir artış söz konusu değilse de Çin ve İran’dan sonra İtalya, Güney Kore ve Irak’la da uçuşlarımızı Cumartesi gecesinden itibaren durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmıştık. Giderek dünyada yayılım gösterdiğini ve şu anda 68 ülkede; en son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya’da da görüldü. Şu an toplam vaka sayısı 89 bin 211’e ulaştı. Ölüm sayısı ise 3040 oldu. Bu süreçte iyileşenlerin sayısında da önemli artış oldu. İyileşenlerin sayısı da 45 bine ulaştı, bu önemli bir bilgi.

Özellikle Çin’de giderek artış hızının azaldığını ve Çin dışı ülkelerde bu artışın giderek yükseldiğini buradan çok rahat görebiliriz. Çin’de artışın stabilleştiğini ama Çin dışı ülkelerde de bir artışın söz konusu olduğunu ve bizim için daha önemli olduğunu, çünkü yakın bölgemizde bu artışı daha yoğun hissediyoruz.

Bulaşıcılığı, riskli hastalardaki seyri ve özellikle genç ve çocuk yaş grubunda daha az görüldüğü gibi net bilgilere sahibiz. Ve bu vaka ile ilgili toplam vakaların da yüzde 85’inin normal mevsimsel grip gibi geçtiğini ama yüzde 15’inin daha ağır seyrettiğini, riskli hasta gruplarında ise yüzde 15’lere ölüm oranına ulaştığını, fakat 50 yaşına kadar ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Mevsimsel gripte ise dünyada her yıl 250 bin ile 500 bin arası ölüm olduğunu da ayrıca ifade etmek istiyorum. yeni korona virüsün ortaya konduğu tablo ile kamuoyundaki paniğin orantılı olmadığını da ifade etmek istiyorum.

ETRAFIMIZDAKİ ÜLKELERİ KUŞATTI

Çevremizde birçok ülkede korona enfeksiyonun görüldüğünü biliyoruz. Özellikle İran’da bu sayıların giderek arttığını biliyoruz. Sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz. Biz özellikle sınırda gelmek isteyen vatandaşlarımız muayeneleri yapılarak, bir hastalık bulgusu varsa hastanede takibi ve testleri yapıldıktan sonra nasıl bir algoritma ile gönderileceği sağlık çalışanlarımız tarafından biliniyor. Herhangi bir bulgusu yoksa biz mümkün mertebe 14 güne tamamladıktan sonra süreci bitirmek istiyoruz. Bizim ülke içindeki vatandaşımızı da korumak anlamında bu süreci hassasiyetle götürmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve sınırlarımızı etrafımızdaki ülkeleri kuşattığını biliyoruz.

YURTDIŞINA ÇIKAN VATANDAŞLARA UYARI

Kapımızda bir salgın olduğunu biliyoruz. Belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Dün, önceki gün veya 14 gün itibariyle bölgede olup ülkeye giriş yapmış vatandaşımız da var. Bu beş ülke özellikle olmak kaydıyla yurt dışında seyahat etmiş olan kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve mümkün mertebe son 14 gün günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz.

Genelde seyahat edenlerin gençler olduğunu biliyoruz. Risk oluşturmayabilir o kişilerle ilgili. Fakat bu seyahat etmiş kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu ve mümkün mertebe ev ortamında 14 gününü tamamlamalarını, temas halinde olanların da riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas içinde olmamalarını özellikle istiyoruz. Karantina olarak gördüğümüz ülkeden gelmiş olanların 14 gün kalabalık ortamlara girmemelerini, herhangi bir bulgusu olduğunda, ateş gibi, öksürük gibi olduğunda maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz.

(Hürriyet)

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