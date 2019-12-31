Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek!

AA muhabirine 2019 yılını değerlendiren Bakan Koca, 2020 için öngörülen projeleri anlattı. 2019'un, şehir hastanelerinin peş peşe açıldığı bir yıl olduğunu vurgulayan Koca, dünya çapında özelliklere sahip Ankara ve Bursa şehir hastanelerinin hizmete girdiğini anımsattı. 2020'de de yeni şehir hastanelerinin açılacağını vurgulayan Koca, "İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok şehir hastanesi, 2020'de devreye girecek." bilgisini verdi.

Bakan Koca, şehir hastanelerinin açılmasıyla mükemmeliyet merkezlerinin sayısının da her geçen gün artacağına işaret etti.

"SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YIL OLACAK"

Yeni yılla birlikte sağlık turizmine yönelik çalışmalara da ağırlık vereceklerini dile getiren Koca, 2023'te 1,5 milyon olan sağlık turisti hedefine daha erken ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülke imajını güçlendirmek amacıyla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (USHAŞ) 2020'de 20 ülkede sağlık ofisi ve tanı merkezi açacağını bildirdi.