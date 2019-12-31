Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek!

  • Bist 100
    114541
  • Dolar
    5,9503
  • Euro
    6,6756
  • Altın
    291,3130
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı
Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi
11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
Şanlıurfa'da PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Şanlıurfa'da PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı
Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı
Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum
Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme
TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda
Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu
Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor
Van'da bebeklerin jakuzi keyfi Van'da bebeklerin jakuzi keyfi
'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...' 'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...'
Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi
Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor
Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi
Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek! Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek!
İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler
Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti
Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak
Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt
Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 11:43:46 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 11:49:13

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek!

Sağlık Bakanı Farettin Koca, 2020 yılının sağlık turizmi açısından önemli bir yıl olacağını belirterek İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik ve Konya gibi şehir hastanelerinin de yeni yılda devreye gireceğini belirtti.

AA muhabirine 2019 yılını değerlendiren Bakan Koca, 2020 için öngörülen projeleri anlattı. 2019'un, şehir hastanelerinin peş peşe açıldığı bir yıl olduğunu vurgulayan Koca, dünya çapında özelliklere sahip Ankara ve Bursa şehir hastanelerinin hizmete girdiğini anımsattı. 2020'de de yeni şehir hastanelerinin açılacağını vurgulayan Koca, "İzmir, Kocaeli, Ankara Etlik, Konya gibi birçok şehir hastanesi, 2020'de devreye girecek." bilgisini verdi.     

Bakan Koca, şehir hastanelerinin açılmasıyla mükemmeliyet merkezlerinin sayısının da her geçen gün artacağına işaret etti.     

"SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR YIL OLACAK"

Yeni yılla birlikte sağlık turizmine yönelik çalışmalara da ağırlık vereceklerini dile getiren Koca, 2023'te 1,5 milyon olan sağlık turisti hedefine daha erken ulaşmayı beklediklerini söyledi.     

Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık kapasitesinin, imkanlarının ve potansiyelinin yurt dışında etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlayarak ülke imajını güçlendirmek amacıyla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (USHAŞ) 2020'de 20 ülkede sağlık ofisi ve tanı merkezi açacağını bildirdi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ