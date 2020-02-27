Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...



"Kum ve Meşhed kenti odaklı salgının giderek artmış olması ölü sayısının artması sebebiyle kara ve demiryollarıyla ilgili tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık. Gelen vatandaşlarımız var. Karayoluyla gelmek isteyen vatandaşlarımız için sahra hastanesi üniteleri koyarak tarama yapıp emin olduğumuzda 48 saat takip edip sağlıklı olduklarından emin olduktan sonra yakın takip şartıyla 14 gün izolasyon ve gözetim altında tutmak istiyoruz.

İran'da bulunan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını dışarı çıkmadan bulundukları yerleri havalandırmalarını kişisel el yıkama dahil olmak üzere hijyen kurallarına dikkat etmelerini ve gelmek isterlerse 14 gün gözlem altında tutulacaklarını bilmelerini istiyorum.

Sağlık Bakanı Koca Ağrı’da



Son dakika gelen bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınır bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.



Özel bir uçakla Ağrı Havalimanına iniş yapan Bakan Fahrettin Koca'yı Ağrı Valisi Süleyman Elban karşıladı. Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Bakan Koca, kendisini bekleyen helikoptere binerek Gürbulak Sınır Kapısı'na hareket etti. Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanesini ziyaret edecek olan Bakan Koca daha sonra Van ve Hakkâri'ye hareket edecek.



