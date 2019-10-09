09 Ekim 2019 Çarşamba 19:49:44 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 19:51:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak" açıklamasında bulundu.
AA
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