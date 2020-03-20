Sağlık Bakanlığı'ndan 'koronavirüs' genelgesi' yayınlandı

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" çağrısının ardından sosyal medyada dün başlatılan ve bugün de devam eden duyuruların ardından saatler 21.00'i gösterirken ev ve iş yerlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar hep birlikte alkış tuttu.

Kovid-19'a karşı yaptıkları fedakar çalışmalarda sağlık ekiplerinin yanında olduklarını göstermek için pencerelere ve balkonlara çıkarak alkışlayanlara sürücüler de araçlarının kornasını çalarak destek verdi.

Dün 1 dakika boyunca desteklerini sürdüren vatandaşlar, bugün bu desteği 10 dakikaya çıkardı.

Bazı vatandaşlar ise "Yanlız değilsiniz" şeklinde seslenirken, bazıları ev ve iş yerlerinin ışıklarını kapatıp açarak destek oldu.

GENELGE YAYINLANDI

Sağlık Bakanlığı koronavirüs genelgesi yayınladı. Genelgeye göre, bugünden itibaren tüm Özel ve Vakıf hastaneleri Pandemi hastanesi ilan edildi.

"Pandemi hastanesi" olarak belirlenen kuruluşlarda 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunma şartı aranacak. Bünyesinde enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, iç hastalıklar uzmanı hekimlerden en az 2'si olan hastaneler Pandemi Hastanesi kabul edilecek. Pandemi hastanelerinin yetersiz kaldığı yerlerde 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunan hastaneler de pandemi hastanesi olarak hizmet verecek. Pandemi hastanelerinde, pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek ve üniteler bu vakalar için rezerve edilecek.