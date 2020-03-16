Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "gizli belge'yi yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada ve Whatsapp’ta dolaşan sözde 'gizli belge'nin sahte olduğunu ve itibar edilmemesini duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Bakan Koca'nın açıklaması:
"Sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan “gizli” belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. doğru haber, resmen yapılan açıklamadır.
- Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın.
- (Koronavirüsle ilgili) Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır.
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