Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’daki basın toplantısında 'Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır' dedi.
Sağlık Bakanı Koca, "Ülkemizde şu ana kadar yeni koronavirüs tanısı alan hiçbir vakamız olmamıştır." dedi.
Bakan Koca, Koronavirüs salgını hakkında, "Türkiye olarak tecrübemiz, güçlü sağlık örgütümüz ve dinamik kadromuz sayesinde en önce harekete geçen ülkelerdeniz" ifadesini kullandı.
"Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır." ifadesini kullanan Koca, "Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim." şeklinde konuştu.
Koca, Koronavirüs hakkında Bilim Kurulunca hazırlanan bilgilendirme notlarının Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla velilere ulaştırılacağını söyledi.
AA
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