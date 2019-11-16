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16 Kasım 2019 Cumartesi 18:08:14 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 20:43:32

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Açıklamalarımızın istismar edilmesini hayretle karşılıyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin, "İhtiyaç duyduğumuz ve planladığımız hastane inşaatlarına hem genel bütçeden klasik yolla hem de kamu-özel iş birliği finans yöntemi ile devam etmemizin önünde halen bir engel bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde kamu-özel iş birliği finans yöntemiyle bundan sonra da yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, yeni planlanan şehir hastanelerini, hız kesmeden yapmaya devam edeceklerini belirtti. 

AK Parti iktidarının ilk yıllarında sağlık altyapısının güçlendirilmesine büyük bir ihtiyaç bulunduğunu kaydeden Koca, o dönem yaş ortalaması 49 olan mevcut hastanelerin birçoğunun, deprem güvenliği ve fonksiyonel açıdan da kötü durumda bulunduğuna işaret etti. 

Koca, "Toplam 107 bin yatağın sadece 7 bini nitelikliydi. Hastanelerimizin hemen hepsinde yataklar koğuş sistemi şeklindeydi. Çağdaş bir sağlık hizmeti verebilmek için 100 bin civarında yatağın yenilenme ihtiyacının yanı sıra artan nüfus nedeniyle 50 bin ilave yatağa ihtiyaç vardı." bilgisini paylaştı. 

Günün ekonomik imkanları çerçevesinde yapılan planlamada, bazı hastanelerin klasik ihale yöntemiyle planlandığını, büyük yapıların ise alternatif finansman yoluyla yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Koca, mevcut kaynaklarla ve kısa sürede hedefe ulaşmanın, ancak bu şekilde mümkün olacağının saptandığını bildirdi. 

Bakan Koca, günün şartlarında kamu-özel işbirliği (KÖİ) finans yönteminin tercih edildiğini ve bu yöntemin, ihtiyaç halinde gelecekte de yine kullanılabileceğini ifade ederek, bu süreçte KÖİ finans yöntemiyle 10 şehir hastanesinin inşa edildiğini ve genel bütçeden de çok sayıda hastane inşasının tamamlandığını hatırlattı. 

Bu kadar sürede yatakların yenilenmesi ve hastanelerin depreme dayanıklı hale gelmesinin, genel bütçe yanında alternatif finans yöntemlerinin kullanılması ile mümkün olduğuna dikkati çeken Koca, "Bu suretle hastane inşa süresi kısalmış, önce şehir hastaneleri, ardından birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki tüm hastanelerimize deprem izolatörleri yerleştirilmiştir. Bakanlığımız, depreme hazırlık konusunda en hızlı davranan kurumlardan biri olmuştur. Edindiğimiz kapasite, Kazakistan örneğinde olduğu gibi şimdilik 2 milyar dolar yurt dışında önemli bir yatırım fırsatı doğurmuştur." değerlendirmesinde bulundu. 

"İhtiyaç halinde KÖİ finans yöntemiyle bundan sonra da yapılabilir" 

Sağlık Bakanı Koca, 2000'li yılların başına göre ekonomik, insan kaynağı ve teknolojik hakimiyet bakımından kat edilen mesafenin, herkesin malumu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada aciliyet gerektiren kapasite açığı önemli oranda giderilmiştir. Alternatif finans kaynağına duyulan ihtiyaç da azalmış durumdadır. İhtiyaç duyduğumuz ve planladığımız hastane inşaatlarına hem genel bütçeden klasik yolla hem de KÖİ yöntemi ile devam etmemizin önünde halen bir engel bulunmamaktadır. İhtiyaç halinde KÖİ finans yöntemiyle bundan sonra da yapılabilir.

Bu yöndeki açıklamalarımızın istismar edilmesini hayretle karşılıyorum. Şehir hastaneleri ile ilgili açıklamalarımın nasıl saptırıldığını görünce şaşırmadan edemedim. Şehir hastaneleri için bütçede yer alan ödeme, sadece kira bedeli değil, tüm bakım onarım ve hizmet bedellerini de kapsamaktadır. Bu hastaneleri genel bütçeden kendimiz yapsaydık, hizmet gideri olarak bütçedeki miktarın en az yarısını yine ödeyecektik. Nitekim diğer hastanelerimizde de yatırım giderlerine ilave olarak bu harcamaları yapıyoruz. Bugüne kadar yapılanları önemsiyorum, bundan sonra da bir adım ötesini, daha iyisini yapmayı hedefliyorum. Sözlerimin de arkasındayım." 

(AA)

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