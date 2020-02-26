Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 132 kişilik yolcu içinde Ateşi olan herhangi bir yolcu yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tahran’dan gelen vatandaşlarımızın gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi Başhekimliği ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan İran'dan gelen ve Koronavirüs nedeniyle gözlem altında tutulan yolculara ilişkin yaptığı açıklamada "132 kişilik yolcu içinde Ateşi olan herhangi bir yolcu yok" belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle İran'dan getirilen Türklerle ilgili, "Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı." dedi.

Bakan Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir solunum ve benzeri sıkıntı görülmediğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar çalışılmış numunelerde pozitif çıkan herhangi bir hastamız çıkmadı.



