26 Şubat 2020 Çarşamba 00:36:07 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 00:49:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 132 kişilik yolcu içinde Ateşi olan herhangi bir yolcu yok
Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelenlerin klinik durumlarının iyi olduğunu, bu kişilerde herhangi bir solunum ve benzeri sıkıntı görülmediğini bildirdi. Koca, "132 kişilik yolcu içinde Ateşi olan herhangi bir yolcu yok" açıklamasında bulundu.
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