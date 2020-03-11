Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bir vatandaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor

- İnsanlar ülkeden ülkeye hareket ettiği için bazı sonuçları önlemek mümkün olmuyor. Dünyamızla teması tamamen kesseydik şu an burada olmazdım.

- Bir vatadaşımızda koronavirüs tespit edildi. Hasta bir erkektir, genel durumu iyidir.

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