11 Mart 2020 Çarşamba 00:54:44 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 01:02:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bir vatandaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, bir vatandaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktığını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bir vatandaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
- İnsanlar ülkeden ülkeye hareket ettiği için bazı sonuçları önlemek mümkün olmuyor. Dünyamızla teması tamamen kesseydik şu an burada olmazdım.
- Bir vatadaşımızda koronavirüs tespit edildi. Hasta bir erkektir, genel durumu iyidir.
Ayrıntılar geliyor
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