Korona virüste son dakika gelişmesi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan gelerek Ankara'ya iniş yapan uçağa ilişkin, ''Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı" dedi.

Koca, İran'dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, koronavirüs hastasının bulunmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İran sınırından giriş yapan Türk vatandaşlarının sağlık kontrolünün yapıldığını, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını bildirdi.

Bakan Fahretin Koca: İçinde riskli yolcu olan bir uçağın inişine izin vermedik. Mücadele ettik ve Türkiye'ye indirmedik. Bunu kimse bilmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İran ile diyalog içindeyiz. Kum ve Meşhed'e uçuşa izin verilmeyecek. İran'daki Türk vatandaşlar Türkiye'ye gelmek isterse bilim kurulumuzun tavsiyeleri üzerine davranacağı.

Sağlık Bakanı Koca, İran'dan gelen ve Türkiye'de karantinaya alınan 140 yolcuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''Ülkemizde şu ana kadar bir corona virüsü vakasına rastlanılmamıştır. Öncelikle kara sınırlarımız ve havalimanlarında tedbrilerimizi harekete geçirdik. Bilim Kurulumuz'un önerisi üzerine de daha katı kararlar almaya karar verdik. Ankara'ya inen yolcularda ilişkin, Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi deneyimli ekibin orada bulunmasıydı. İstanbul'daki merkezlerimizinde hazır olduğunu duyurmak isterim. Ankara'ya zorunlu iniş yapan hastanelerimizin ilk numuneleri alındı, ve ateşi olan hastalardan virüs vakasına rastlanılmadığını duyurmak isterim. 140 kişi içerisinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını duyurmak isterim'' dedi.

Öte yandan Bakan Koca, İran'ndan getirilen Türklere ilişkin, Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık'' açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, ''Uçakta bulunan yolcuların Kum ve Meşhed ziyaretleri oldukları duyunca riske atmak istemedik. Belirsizliğin asla hiçbir uçuşun izin verilmemesi noktasında Bilim Kurulu bugün bir karar aldı. Türk vatandaşlarımızın hep yanında olacağız ama emin olmadıkça, özel uçuşlar dışında, izin vermeyeceğiz'' dedi.

Karantinaya alan yolcuların her birinin ayrı olduğunu belirten Bakan Koca, karantina altına olanların sonuçları bu akşam çıkar diyerek ''İran'daki Türk vatandaşları ile ilgili Türkiye'ye gelmek isterlerse her türlü imkanımızı seferber edebileceğimizi duyurmak isterim. Kuluçka döneminde bulaşıcılık konusunda farklı yaklaşımlar var. Belirtilerin başladığı zaman pozitif olacağı yönünde de açıklamalar var. Dolayısıyla siz numuneyi aldığınızda negatif çıktığında sonrasında olmayacağı anlamına gelmez'' ifadelerini aktardı.

''ŞÜPHELİ BİR UÇAĞIN İNİŞİNE İZİN VERMEDİK''

Koca sözlerine şu şekilde devam etti:

Özellikle belli bir mesafeden bulaşmadığı yönünde bir bilgimiz var. Bizim corona virüs noktasında daha hassas davrandığımız belirtmek isterim. Geçmiş 3-4 gün önce bir ülkeden özellikle uçak seyahati yapan bir yolcuların bulunduğu içinde şüpheli olduğunu bildiğimiz bir vaka ile ilgili, Türkiye aktarmalı olan uçağı biz Türkiye'ye sokmadık. Başka bir ülkede yakıt ikmali yaptırdık. Şu an 140 kişi var 8'i mürettebat olmak üzere, 14 gün devam edecek mi, Kum ve Meşhed geçmişi olduğu ve ne kadar olduğu artı klinik olarak bulgu durumu bugün itibari ile risk analizi yapılacak. Bilim Kurulu bu analizler doğrultusunda nasıl bir yaklaşım izleyeceklerini belirleyecek. Yolcuların ağrlıklı kısmı ise genç yolcu ve bu iyi bir durum. Gelenlerin ise hepsi Türk vatandaşı. Biz Türkiye'den de İran'a geçişlerle ilgili hiç bir vatandaşımızın İran'a gitmesine izin vermiyoruz.

''TÜRKİYE'DE MASKE SIKINTISI YOK''

Maske konusunda bir sorunumuz yok. Bu anlamda daha fazla kapasite artırmalarını sağlamış olduk. Hatta hem Çin'e büyük bir kargo uçağı ile yardım içerisindeyiz. Kit talebi de bu noktada hazırlıklarımız arasında yer alıyor.

TÜRKİYE , KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİNİ ALDI



Geçen yılın aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüse yönelik tedbirleri alan Türkiye, bu alanda vaka görülmesi halinde gerekli eylem planını da hazırladı.

Türkiye, ilk kez geçen yılın aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüse yönelik tedbirleri alıyor.

Kısa süre içinde Japonya, Tayland, Güney Kore, ABD, Singapur, Vietnam, Almanya, Fransa, İtalya, İran ve Tayvan da dahil 30'dan fazla ülkede görülmeye başlayan ve önceleri "gizemli hastalık" olarak belirtilen, zatürreye benzetilen yeni bir koronavirüsün, Pekin kaynaklarınca 20 Ocak'ta insandan insana bulaştığı doğrulandı.

Virüsün ortaya çıktığı Vuhan karantina altına alındı ancak virüsün yayılması önlenemedi. Üst solunum yolu hastalığı olan ve zatürre belirtilerine yol açan virüs, ağır tablolara ve ölümlere yol açtı.

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalık, dünyada küresel bir tehdit oluşturması nedeniyle endişeye neden oldu. 23 Ocak'ta Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye yükseltti.

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili, 30 Ocak'ta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Dünyadaki gelişmeler üzerine hastalık henüz tanımlanmadan "Küresel Grip Salgını" kapsamında "olası salgın" hazırlıkları yapıldı.

TÜRKİYE, TERBİR ALMADA İLK HAREKETE GEÇEN ÜLKELERDEN BİRİ OLDU



Türkiye, yeni tip koronavirüsün Çin'in ardından çeşitli ülkelerde görülmesiyle birlikte geçmiş tecrübeler ve güçlü sağlık teşkilatı sayesinde ilk harekete geçen ülkelerden biri oldu.

Virüsün ortaya çıkmasıyla 21 Ocak'ta Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan "gizemli hastalık" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerini önlem almaları konusunda uyardı.

Şüpheli bir yolcu gördüklerinde hemen kendilerinin bilgilendirilmesini isteyen yetkililer, bu konuda yapılacak işlemleri şirket görevlilerine anlattı.

Virüsün ortaya çıkmasıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde tecrübeli akademisyenlerin yer aldığı ve koronovirün ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı 22 Ocak'ta yapıldı.

DSÖ ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda adımlar atıldı ve gelişmelere ilişkin düzenli basın toplantıları yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlandı.

DSÖ'nün tavsiyelerinden önce harekete geçen Türkiye, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek alınan tedbirlerin kapsamını genişletti.

Bu çerçevede virüsün Türkiye'ye girişini önlemek için 13 Ocak'ta ilk ölüm vakasının bildirilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından "2019-nCoV Hastalığı Rehberi" hazırlanarak 14 Ocak'ta yayımlandı.

22 Ocak'ta Çinli bir havayolu firması tarafından yapılan Vuhan-İstanbul uçuşları durduruldu.

ÇİN'İN VUHAN KENTİNDEKİ TÜRK VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, 31 Ocak 2020'de yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek, ambulansa dönüştürülen askeri kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çin'e hareket etti.

Bu kapsamda, 1 Şubat'ta Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Çin'in Vuhan kentine giden askeri uçak 42 kişiyi alarak saat 21.00 sularında Etimesgut Havaalanı'na indi.

Uçakta bulunan 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan 61 kişi, alandaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine sevk edildi ve 14 gün süreyle hastanede takip edildi.

Sevk işleminin tamamlanmasının ardından hem uçak hem de ambulanslar arındırma işleminden geçirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Zekai Tahir Burak Hastanesinde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının "negatif" çıktığını bildirdi.

Bunun yanı sıra sadece hava limanlarında değil, deniz ve kara giriş kapılarında da gerekli tedbirler alındı.

ÇİN'DE GELEN TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU



Bilim Kurulu'nun önerisiyle 5 Şubat'tan itibaren Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu.

Aktif olan 19 uluslararası hava limanında yurt dışından gelen bütün yolculara 6 Şubat'tan itibaren termal kamera kontrolü başlatıldı.

Uçuşlar sırasında bilgilendirme anonsu yapıldı, hastalık hakkında bilgilerin yer aldığı broşür dağıtıldı ve yolcu iletişim bilgi kartı alındı.

TÜRKİYE-İRAN HUDUT KAPILARI KAPATILDI



Virüsün İran'da da görülmesi üzerine sınırda da gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda, 23 Şubat'ta Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı.

İran'daki yeni tip koronavirüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığınca 81 ile "hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre, İran ile Türkiye arasındaki kara hudut kapıları saat 17.00 itibarıyla kapatıldı, İran üzerinden hava yoluyla doğrudan Türkiye'ye girişler ise saat 20.00'de sona erdi.

Başka ülkeler üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye gelen İran vatandaşları sağlık birimlerine yönlendirildi. Türkiye'deki uluslararası havalimanlarına gelen vatandaşlar ve yabancı uyruklu yolcuların son 15 günde Çin ve İran'a seyahat gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri kontrol edildi.

Türkiye'den İran'a gitmek isteyen İran vatandaşlarına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmadı.

Öte yandan İran'daki Türk vatandaşları 25 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Uçakta bulunanlar, Dr. Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözetim altına alındı. Burada, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak yolcular ve mürettebattakilerin detaylı sağlık kontrolleri ve tahlilleri yapılmaya başlandı.

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRMELER YAPILDI



Bunun yanı sıra tedbirler kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Kredi Yurtlar Kurumuna Çin'den gelmesi muhtemel öğrencilere yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, üzerinden turizm bölgeleri ve tur operatörlerine yönelik alınması gereken önlemler aktarıldı.

Ayrıca, halka yönelik kolay anlaşılabilir sunumlar hazırlandı, bu amaçla sosyal medya etkin olarak kullanıldı.

VAKA GÖRÜLMESİ HALİNDE GEREKLİ EYLEM PLANI HAZIRLANDI



Türkiye'de vaka görülmesi halinde gerekli eylem planı da tamamlandı.

Bu kapsamda tüm sağlık teşkilatı bu konuda bilgilendirildi ve hazır duruma getirildi. Hastanelerde gerekli tedbirler alındı, referans hastaneleri belirlendi.

Bu hastanelerde izolasyon odaları oluşturuldu. Olası salgın durumuna karşı sahra hastaneleri kullanılabilecek duruma getirilerek hazırlandı.

Tedaviye yönelik antiviral ilaç stoku yeterli hale getirildi. Vatandaşların hastalıktan korunmak için kullandığı maske ve sağlık personeli için tıbbi donanım ve kıyafetleri tedarik stoklandı.

Kovid-19 için yerli tanı kiti geliştirilerek, 90-120 dakika arasında sonuç alınabilmesi sağlandı. Ayrıca yerli tanı kitinin ticarileştirilerek ihraç edileceği belirtildi.

Öte yandan Türkiye, tahliye için Çin'e giden uçakla tıbbi malzeme göndererek Çin'e yardım yapan ilk ülkelerden oldu.

Geçtiğimiz günlerde de bu ülkeye ikinci yardım paketi yollandı.

AA