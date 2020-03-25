25 Mart 2020 Çarşamba 14:57:08 | Son Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:15:48
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel hakkında detayları verdi
Koronavirüs ile mücadelenin sembol isimlerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.
Bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Personel alımı) Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart-1 Nisan arasında yapabilecek" dedi.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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