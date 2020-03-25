Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel hakkında detayları verdi

Bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Personel alımı) Tercih Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 26 Mart-1 Nisan arasında yapabilecek" dedi.

AA

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