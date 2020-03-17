Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama: Koronavirüsle mücadelede bugün ilk kez hastamı kaybettim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüsten dolayı ilk kez bir hastayı kaybettiklerini ifade etti.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu.

Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

KALABALIK ORTAMLAR EN RİSKLİ ORTAMLAR

7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar.

Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.

YAŞLILAR YÜKSEK RİSK GRUBUNDADIR

Bilim Kurulumuzun verdiği bilgileri ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişiler hastalardır. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Yaşlılarımız çok dikkatli olmalı.

İLK KEZ BİR HASTAMI KAYBETTİM

Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil, özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

RİSKLERİ ÖNLÜYORUZ

Ciddi riskler içeren bu hastalığa set çekmenin yolu tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umreden ve Avrupa ülkelerden dönüş devam etti. Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz.

TOPLAM HASTA SAYIMIZ 98 OLDU

Temas ve bulgular nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta, yakınları taranmaktadır. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Gerekli destek tedavisini veriyoruz. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum. Bir buçuk iki ay direnelim, bugünler böyle geçmeyecek.



