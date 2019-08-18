Sağanağın ardından yeraltı çarşısında temizlik çalışmaları sürüyor
İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışın ardından temizlik ve onarım çalışmaları yapılıyor.
İstanbul’da dün yaşanan şiddetli yağış sırasında selden zarar gören iş yerlerinde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.
En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü’ndeki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını tasnif ederken, belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Fatih Belediyesi ekipleri de destek veriyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama!
- İstanbul'u sel götürdü, Ekrem İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı! Sel mağduru vatandaş sordu: Neredesiniz Başkanım
- Kuzey Irak'a hava harekatında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
- Bombalanan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü millet bahçesine dönüşüyor
- S-400’lerin ikinci tedarik için görüşme sürüyor