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30 Eylül 2019 Pazartesi 10:32:26 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:34:14

Safer ayı okunacak dua nedir? Safer ayı ibadetleri nelerdir?

Safer ayı hangi aydır? Safer ayı ibadetleri nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Muharrem ayından sonra gelen İslami ayların ikincisi Safer Ayı oluyor. Halk arasında belaların birinci kat semaya indiği felaket ayı, bela ayı olarak da anıldığı için uğursuzluk ayı olduğu söyleniyor. Ancak Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Eb Dâvd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Safer ayı ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Safer ayı ile ilgili araştırmalar yoğunlaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Muharrem ayı 29 Eylül 2019 Pazar günü sona erdi. 30 Eylül 2019 Pazartesi günü ise Safer ayı başlayacak. Hicri takvime göre 1441. yılının Safer ayı pazartesi günü idrak edilecek.

Muharrem ayından sonra gelen İslami ayların ikincisi Safer Ayı oluyor. Bugün Safer ayının başlaması ile birlikte Safer ayı hakkında arama motorlarında yapılan aramalar yoğunlaştı. Vatandaşlar "Safer ayı okunacak dua nedir? Safer ayı ibadetleri nelerdir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Safer ayı ile ilgili merak edilenler ve Diyanet'in açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından, "Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylentisi doğru mudur? Bu aya özel ibadet ya da dua var mıdır?" sorusu şu şekilde yanıtlanıyor:

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

SAFER AYI İBADETLERİ NELER?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.

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