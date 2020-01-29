Şafak vakti DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evlerinin olduğu köşe başlarında özel harekat timleri güvenlik önlemleri aldı. Ardından koçbaşlarıyla söz konusu şahısların evlerin kapısı kırılarak içeri girildi. Söz konusu şahısların evleri didik didik arandı.
Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
İHA
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