Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası vatandaşlar, yaralı olarak hastanelere kaldırılan yakınlarının hangi hastanede olduğunu öğrenmek istiyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için SABİM hattını arayarak gerekli bilgiyi alabileceğini belirtti. SABİM ne demek? SABİM telefon numarası kaç? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlabdu. İşte SABİM hattı numarası.

SABİM NE DEMEK?

SABİM, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi oluyor.

SABİM TELEFON NUMARASI KAÇ?

SABİM'in numarası 184'tür.

SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Koca, Twitter hesabından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Vatandaşlarımız, depremden etkilenen yakınlarının hangi hastanede tedavi gördüğünü öğrenmek için 184 SABİM hattımızı arayarak gerekli bilgiyi alabilir." ifadelerini kullandı.