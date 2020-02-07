Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'den Pegasus hakkında şok iddialar! Doğruysa vay halimize...

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, önceki akşam üzeri Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken rüzgarın da etkisiyle savrulan ve kulenin iniş yapmaması pas geçmesini istediği halde iniş sırasında kaza yapan Pegasus'la ilgili vahim iddiaları köşesine taşıdı. Geçtiğimiz sene Trabzon'da pist başında manevra yaparken kontrolden çıkan TC-CPF kodlu Pegasus uçağıyla ilgili vahim iddiaları köşesine taşıyan Dilek Güngör, "Dilekçede yazılanlara göre, genel müdürlükten bazı kişiler kaza yapan Trabzon uçağından parçalardan birini alıp, başka bir uçağa takıyorlar. Doğruysa vahim! Zira, normalde, kaza kırım elemanlarının dışında kimsenin böyle bir yetkisi yok." diye yazdı.

Bir uçağın pisti pas geçmesinin 285 dolar maliyeti olduğunu kaydeden Güngör, Pegasus'un sahibi Ali Sabancı'nın böyle bir meblağ için kimseye baskı uygulamayacağının altını çizerken kritik sorular da yöneltiyor. Uçağın piste hızla yaklaştığını belirten Güngör ilk vahim iddiayı dile getiriyor 'Uçağın fren sisteminde problem mi var?'dı...

Dün Pegasus'un CEO'su Mehmet Nane basın toplantısı düzenleyerek önce gözlaşlarına hakim olamamış ardından da 'Üzerimize çok gelmeyin bütün soruların yanıtlarını kara kutu incelemesinin ardından vereceğiz. Şu an yaraları sarma acıları dindirme zamanı' demişti.

Nane yaptığı açıklamada akıllardaki soru işaretlerine ilişkin hiçbir bilgi vermezken gazeteci yazar Dilek Güngör, sosyal medya üzerinden eşinin Pegasus'ta çalıştığını iddia eden bir kişiyle tanışıyor ve bu kişinin kan donduran iddialarını köşesine taşıyor...

İşte Güngör'ün 'Bu iddialar Pegasus'u kapattırır başlığıyla verdiği o kan donduran iddialar... (TIKLAYIN)