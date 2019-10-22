Saatleri sayılı

Teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için Ankara’nın verdiği 120 saatlik süre bu akşam saat 22’de doluyor. Çekilme sürecinin Mehmetçik tarafından adım adım izlendiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, şimdiye kadar bölgeden 125 aracın çıkış yaptığını açıkladı.

Teröristlerin adım adım takip edildiğini belirten güvenlik kaynakları, İHA'larla 23 bin fitten bir ayakkabının bile net şekilde görülebildiğini belirtti.

MUTABAKATA 36 İHLAL/TACİZ

Bakanlık ayrıca, ABD’yle yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim saat 22’den itibaren toplam 36 taciz/ihlal gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Harekata ilişkin son bilgileri ise Yarbay Nadide Şebnem Aktop, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Bölgede bir tek sivil varsa bile ateş altına almadıklarını belirten Binbaşı Aktop, “DEAŞ Müslümanların, PKK-KCK/PYD-YPG de Kürtlerin temsilcisi değildir” dedi. TSK'nın, uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanmadığı hatta envanterinde bulunmadığını belirten Aktop, harekât kaynaklı hiçbir sivil zayiat yaşanmadığını söyledi.

Camları gazete kâğıtları, filmlerle kapatılan onlarca ambulans ve sivil araçlarla teröristler bölgeden çıkıyor.

SÖZDE LİDER KADRO KAÇTI

9 Ekim’de başlatılan harekâtta, bugüne kadar 765 terörist etkisiz hale getirilirken, 111 yerleşim merkeziyle yaklaşık bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Mehmetçik, 40 mayın ve 180 el yapımı patlayıcıyı (EYP) tespit ederek imha etti. Teslim olan terörist sayısı 40'ı geçerken, yaklaşık 40 terörist de yakalandı. Bölgede 10-15 bin civarında silahlı terörist olduğu, örgütün sözde lider kadrolarının harekâtın ilerlemesiyle birlikte kaçtığı öğrenildi.