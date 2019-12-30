Saatlerce suların akmadığı İzmir'de Kanal İstanbul'a itiraz kuyruğu

Su kesintisi ve altyapı sıkıntısı yaşayan İzmir'de CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kanal İstanbul projesinin iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir Müdürlüğü'nde kuyruğa girdi.

'Kanal İstanbul' projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla il müdürlüğü binasını dolduran grup, uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir altyapısından ve sususuzluğundan şikayet etmeyen İzmirli CHP'liler İstanbul'un çılgın projesi için toplandılar

SIRAYA GİRİP DİLEKÇE VERDİLER

Ellerinde dilekçeleriyle kendilerine sıranın gelmesini bekleyen yaklaşık 150 kişi, projeye ilişkin ‘ÇED olumsuz' kararı verilmesi talepleri ile itirazlarının bulunduğu dilekçeleri teslim etti.