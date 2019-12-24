Saadet Partisi'nin kanalında 28 Şubat mağdurları ile FETÖ'cüler bir tutuldu

28 Şubat Postmodern darbesinin mağdurları ile FETÖ'cüleri aynı gören Kemal Özkiraz, Tv5 canlı yayınındaki açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.

Özkiraz skandal açıklamasında şu sözleri sarf etti;

"28 Şubat'ta başörtülü kızlar üniversiteye giremiyor, başörtülü asker anneleri yemin törenine giremiyordu. En çok kullandıkları iki argüman. Annesi başörtülü olan askerlerin tamamı cezaevinde. Bir kısmı yurtdışına kaçtı, bir kısmı kaçarken öldü. Üniversiteye giremeyip, Ak Parti döneminde üniversiteye giren başörtülü kızların yarısından fazlası tutuklu şuanda. Hemde çocuklarıyla birlikte tutuklu."

(A Haber)