Saadet Partisi'nin kanalında 28 Şubat mağdurları ile FETÖ'cüler bir tutuldu
Saadet Partisi'ne ait olan Tv5'te konuşan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 28 Şubat mağdurları ile FETÖ'cüleri bir tuttu. Tv5 canlı yayınında FETÖ propagandası yapan Özkiraz, "Üniversiteye giremeyip de AK Parti döneminde üniversiteye giren başörtülü kızların yarısından fazlası tutuklu" şeklinde konuştu.
28 Şubat Postmodern darbesinin mağdurları ile FETÖ'cüleri aynı gören Kemal Özkiraz, Tv5 canlı yayınındaki açıklamalarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu.
Özkiraz skandal açıklamasında şu sözleri sarf etti;
"28 Şubat'ta başörtülü kızlar üniversiteye giremiyor, başörtülü asker anneleri yemin törenine giremiyordu. En çok kullandıkları iki argüman. Annesi başörtülü olan askerlerin tamamı cezaevinde. Bir kısmı yurtdışına kaçtı, bir kısmı kaçarken öldü. Üniversiteye giremeyip, Ak Parti döneminde üniversiteye giren başörtülü kızların yarısından fazlası tutuklu şuanda. Hemde çocuklarıyla birlikte tutuklu."
(A Haber)
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- Saadet Partisi'nin kanalında 28 Şubat mağdurları ile FETÖ'cüler bir tutuldu