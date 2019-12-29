S-500 teslimatı 2025'te başlayacak

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko yaptığı açıklamada, “Bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlaması planlanıyor” diye konuştu. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi olması beklenen S-500’ün hangi özelliklere sahip olacağı ise henüz açıklanmış değil. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’e, S-500 sistemini beraber üretme teklifinde bulunduğunu açıklamıştı.