29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 18:57:03
S-500 teslimatı 2025'te başlayacak
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bir üst versiyonu olacak S-500'ün ilk denemelerinin 2020 yılında yapılacağı belirtildi.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko yaptığı açıklamada, “Bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlaması planlanıyor” diye konuştu. Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi olması beklenen S-500’ün hangi özelliklere sahip olacağı ise henüz açıklanmış değil. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin’e, S-500 sistemini beraber üretme teklifinde bulunduğunu açıklamıştı.
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