S-400'te ikinci teslimat tamam

Türkiye'nin, hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimi kapsamında 4. uçak, dün Ankara’nın Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan Mürted Hava Meydanı'na indi.

FÜZELER YAZ SONUNDA

Sabah saatlerinde hava meydanına inen İlyushin model Rus kargo uçağında bulunan malzemeler hangarlara götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, teslimat sürecinin devam edeceği belirtildi. Bu arada 120 adet avcı füzenin sevkıyatının yaz sonunda deniz yoluyla yapılacağı öğrenildi.

RADARLAR GELMİŞTİ

ABD’nin aylardır ardı arkası kesilmeyen yaptırım tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmeyen Ankara, sistemin ilk parçalarını önceki gün teslim almıştı. 3 uçakla yapılan ilk teslimatta, füze bataryalarının komuta merkezi ve radar düzenekleri Türkiye’ye getirilmişti.