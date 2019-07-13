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13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:46:50 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:42:50

S-400'lerin teslimatında 2. gün

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatında ikinci güne girilirken bir Rus uçağı daha Mürted Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan Rus yapımı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ilk parçaları dün Ankara’ya getirildi. Sisteme ait parçaları, Rusya’ya ait nakliye uçakları ikisi sabah üçüncüsü de öğle saatlerinde olmak üzere Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Mürted Hava Üssü’ne indirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ise "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam etmektedir. Bu kapsamda dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi" açıklaması geldi.



Türkiye’nin aldığı 120 füze ise deniz yoluyla getirilecek.

FÜZE DIŞINDA ÖNEMLİ BÖLÜMÜ GELDİ

Dün sabah saatlerinde önce Antanov 124-100 ardından da İlyuşin 76 tipi uçaklar, öğlen saat 12.35’te de ikinci Antonov 124-100 Mürted’e teker koydu. İkinci Antonov teker koyduktan tam bir saat sonra, saat 13.30’da uçağın ön burun hangar kapağı açılarak, sistemin üstü branda beziyle kaplı taşıyıcı kamyonları sistem parçalarını Mürted’de altyapısı hazırlanmış hangarlara götürdü.

Taşıyıcıların rampa olarak kullanılan kamyonlar, branda beziyle kaplı olanların da içi boş füze fırlatma tüpleri olduğu öğrenildi. Sistemin komuta kontrol merkezinin önemli bazı parçaları ile diğer değişik araçların da sabah saatlerinde geldiği belirtildi. Sistemin füzelerinin ise daha sonra getirileceği belirtiliyor. Kulislerde Türkiye’nin en az 120 füze aldığı konuşuluyor. Füzelerin deniz yoluyla getirilme ihtimalinin de bulunduğu ileri sürülüyor. Uçakların inişi sırasında jandarma ve diğer güvenlik birimleri Mürted çevresinde çok yoğun güvenlik önlemi aldı.

S-400'lerin teslimatında 2. gün
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