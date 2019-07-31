'S-400'ler NATO'da sorun teşkil etmiyor'

Çavuşoğlu, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüşmesinin ardından, Rus medya mensuplarının Türkiye'nin S-400 alımının sonrasında NATO'yla ilişkilerde bir sorun olup olmadığına yönelik sorusunu yanıtladı.

NATO'YU İLGİLENDİRMİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “NATO'yla bir sorunumuz yok. Genel sekreterinin ve yardımcısının S-400'lere ilişkin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO'nun faaliyetlerine katkı sağlıyor. Bu mesele hiçbir NATO zirvesinde gündeme getirilmedi” diye konuştu. Çavuşoğlu, S-400 alımının Türkiye-NATO ilişkilerinden çok Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olduğunun altını çizdi.

SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM

Çavuşoğlu, Suriye'deki iç savaşa siyasi çözüm arayışları kapsamında Nur Sultan'da ağustos ayında düzenlenecek görüşmeye ve Türkiye'nin NATO ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu, 1 ve 2 Ağustos'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak görüşmelerde kritik meseleleri ele alacaklarını belirterek “Soğukkanlılığı korumalı ve siyasi sürece daha fazla itina göstermeliyiz. Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu da müzakere edeceğiz. Komitenin kuruluşunu ilan etmek için birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bankok'taki zirve kapsamında Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü.

TAYLAND'A FETÖ UYARISI

Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai'yle görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tayland'la ikili ilişkilere dair önemli gelişmeler kat edildiğini vurguladı. Çavuşoğlu, “Yeni kurulan hükümetle neler yapabileceğimizi ve buradaki FETÖ yapılanmasını gündeme getirdik. Ayrıca burada bizim büyük firmalarımız yatırım yapıyor. Onlara vermeleri gereken destekler konusunda arkadaşlarımızın bize anlattıklarını aktardık” diye konuştu. Çavuşoğlu, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin ile görüşmesinin de olumlu geçtiğini aktararak, “Moro bölgesindeki son durumu ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik. Kendisi, Türkiye'nin Güney Filipinler'de barış sürecine verdiği destekten dolayı bize bir kez daha teşekkür etti. Biz de desteğimizin süreceğini ilettik” açıklamasında bulundu.