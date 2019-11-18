S-400'ler baharda ateşe hazır

Dubai’deki katıldığı bir fuarda habercilerin sorularını yanıtlayan Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’yle olan S-400 hava savunma sisteminin anlaşmasının planlandığı şekliyle sürdüğünü açıkladı.

DÜNYANIN EN İYİSİ

2019 yılı sonuna kadar Türk uzmanların eğitimlerinin tamamlanacağını belirten Rus yetkili Şugayev, dünyanın en iyi hava savunma sistemi olan S-400’lerin 2020 baharına kadar kullanıma hazır hale getirilerek, Türk ordusunun hizmetine verileceğini söyledi.

DESTEĞE HAZIRIZ

Dmitriy Şugayev, Rusya’nın Türkiye’ye beşinci nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi için teknolojik destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Ankara’nın bu konuda önemli çalışmaları olduğunu ve önerilerinin olacağını belirten Şugayev, “Türkiye’ye ciddi şekilde yardımcı olabiliriz” dedi.