S-400'ler 2020 baharında Türkiye'ye teslim edilecek
Rusya, S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili Türk uzmanlarının eğitiminin 2019 yılında tamamlanacağını, sistemin de 2020 baharına kadar kullanıma hazır hale getirilerek Türkiye'ye teslim edileceğini belirtti. Öte yandan Şugayev, Rusya beşinci nesil savaş uçağı üretiminde Türkiye’ye yardıma hazır olduklarını belirtti.
Dubai’deki fuarda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şugayev, “Türkiye ile olan S-400 sözleşmesi planlandığı şekliyle sürüyor. Yıl sonuna kadar Türk uzmanların eğitimini tamamlayacağız. Baharda ise sistem, artık askeri kullanıma hazır hale gelecek. Her şey planladığımız gibi gidiyor” ifadelerini kullandı.
Rusya beşinci nesil savaş uçağı üretiminde Türkiye’ye yardıma hazır
Öte yandan Şugayev, Rusya’nın Türkiye’ye beşinci nesil savaş uçaklarının geliştirilmesi için teknolojik yardım yapmaya hazır olduğunu söyledi: "Bu alandaki çeşitli sistemler açısından (Türk beşinci nesil savaş uçaklarının üretimi) Türk ortaklarımıza önerecek şeylerimiz var. Onların da bu konuda önemli çalışmaları var. Onlara ciddi şekilde yardımcı olabiliriz."
(Sputnik)
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