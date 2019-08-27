S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'da

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı’na intikaline bugün itibariyle başlandı.

Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ikinci filosunu taşıyan Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 'İlyuşin 76' tipi dev kargo uçağı Ankara Kahramankazan’da bulunan Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı.

S 400’lerin ilk filosunun Türkiye’ye intikali 12 Temmuz’da başlamış 13 gün sürdükten sonra 25 Temmuz’da sona ermişti.

BAKAN AKAR DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerin tedariki konusunda, "Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" demişti.

S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ

S-400 hava ve füze savunma sistemleri, Rusya tarafından 1993'te geliştirilmeye başlandı ve 2007'de faaliyete alındı.

İnsansız hava araçları, uçaklar ile kruz ve balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip olan S-400'lerin azami menzilinin 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifanın da 30 kilometre olduğunu biliniyor.

145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabilen S-400 füzeleri, her hedefe iki füze kilitleyerek eşzamanlı 80 hedefi vurabilme kapasitesine sahip.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

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