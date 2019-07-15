'S-400 savaş değil, barış için'

Başkan Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. S-400’leri alarak savaşa hazırlanmadıklarını vurgulayan Erdoğan, “Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Savunma Sanayii dahil bizim tüm hazırlıklarımızın gayesi şu anda barışı korumaktır” ifadelerini kullandı.

2020'NİN NİSAN AYINDA TAMAMLANACAK

Erdoğan, “Zira siyasette bile şu anda S-400 konusunda maalesef adeta Amerika'nın temsilcileri gibi gayret edenler var. Onları savunanlar var. Bu şekilde parlamentomuzun içerisinde hangi düşünceler nasıl tezahür ediyor, hepsi ortada. Bu keyfi değildir, az önce de söylediğim gibi bir zorunluluktur ve bu zorunluluğun bir gereği olarak devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar belli bir bölümü ve 2020'nin nisan ayına kadar tamamıyla bu işi bitirmiş olacağız ve çok daha özgüven içerisinde yolumuza da devam edeceğiz” dedi. Başkan Erdoğan, “S-400 hakkında olumsuz yorumlar yapılması, böyle bir güvenlik meselesinin iç siyaset konusu haline getirilmeye çalışılması hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna karşılık, “Bu ihanet şebekeleri, bugün olduğu gibi yarın da olacak” şeklinde konuştu.

KONTROL TAMAMEN TÜRKİYE’DE

S-400 füzelerinin üretimi konusunda görüşmelerin sürdüğünü ilerleyen süreçte adımlar atılacağını belirten Erdoğan, sistemin Rusya'ya karşı da kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin soru üzerine, “Bunun kontrolü tamamen bize aittir. Burada silahlı kuvvetlerimiz kontrolü tamamen elinde tutacaktır. Yazılım konusu, ortak üretimle ilgili süreçtir. Ortak üretimle ilgili süreçte bu adımlar atılacaktır” diye konuştu. Erdoğan, “Tarihimizin şu anda en önemli anlaşması, S-400 anlaşmasıdır. Çünkü bu bir pazar olma mantığı değildir. Bu aynı zamanda bir ortak olma, üretime beraber geçme sürecidir” ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI TRUMP OYUNU BOZACAK

Trump’a rağmen Türkiye’nin S-400 almamasını ABD yönetimine seslenen Patriotları işaret ederek Erdoğan, “Alternatif getirmesi gerekenler onlar” dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne silah ambargosunun kaldırılması teklifini veren ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın Türkiye düşmanı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Ben inanıyorum ki Sayın Trump bu oyuna gelmeyecektir. Bu oyunu da bozması gereken Sayın Trump'ın buradaki taktikleri olacaktır. Bozması gerekir diye düşünüyorum. Bir senatörün bu noktadaki yaklaşımları Türkiye-ABD ilişkilerini asla bozmamalı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin S-400 almasının NATO’yu etkileyeceğini belirten Erdoğan, “NATO'nun bundan mutlu olması lazım. NATO'nun en güçlü ayağı 3-5 ülke varsa, bunun bir tanesi Türkiye'dir. Hele hele bu bölgede Türkiye NATO'nun en güçlü ayağıdır” dedi.

FETÖ MİKROBU TAMAMEN ATILMALI

İhanet çetesine karşı mücadelenin kesintiye uğramadan devam ettiğini söyleyen Erdoğan, mücadelenin bitmediğini vurguladı. Erdoğan, “Çok yakın bazı dostlar bile bakıyorsunuz, 'İşte bunların üzerine bu şekilde gitmek doğru mudur, değil midir?' diyenler oluyor. Benim 251 şehidim ve 2 bin 193 gazim var. Onlara hesabı nasıl veririz. Bütün bunlara karşı bizim kalkıp da 'İyi yaptınız, hayırlı olsun' diyecek halimiz yok. Buranın da tek muhatabı yargıdır. Yargı, bu değerlendirmelerini yapıp, bunun neticesinde de şu anda biliyorsunuz, ilk derecesinde de zaten kararlar verilmeye başlandı, veriliyor. FETÖ’yle mücadelede biz bu işin bittiği kanaatinde değiliz. Zaten olmadık. Çünkü vücutta adeta metastaz yapmış bir kanser mikrobu gibi. Dolayısıyla da bunun tamamen temizlenmesi lazım. Bunun kesinlikle kesilip alınması lazım” dedi.

KİMSE AKDENİZ’E ÇÖREKLENEMEZ

Son dönemde, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetini tetikleyen bir diğer gelişmenin de Doğu Akdeniz'de yaşandığını belirten Erdoğan, “Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'deki haklarını, hukuklarını, çıkarlarını yok sayan anlayışın bölgeye çöreklenme çabalarına karşın somut adımlar atıyoruz. Fatih, Yavuz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimiz, faaliyetlerini tüm tehditlere aldırmadan sürdürüyor” diye konuştu.

KANDİL TEHDİDİ ORTADAN KALKACAK

Irak’ın kuzeyinde TSK’nın sürdürdüğü Pençe-1 ve Pençe-2 harekâtlarının başarıyla sürdüğünü belirten Erdoğan, “Bu sürecin sonunda artık Kandil diye bir tehdit kaynağı kalmayacağına da inanıyorum” dedi. Erdoğan, “Kandil'e alternatif Sincar'ı inşa etmeye çalıştılar. Orası da şu anda temizlenmiş durumda. Ve bunu da başaramadılar. Temennimiz o dur ki başaramayacaklar. Böylece Fırat'ın doğusunda kökleştirmeye çalıştıkları terör koridorunun doğu ucunu da kapatmış olacağız” ifadelerini kullandı.